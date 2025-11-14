Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kryetarja e Bashkisë së Roskovecit, Majlinda Bufi merret e pandehur nga SPAK
Transmetuar më 14-11-2025, 17:53

TIRANË- SPAK ka marrë te pandehur kryetaren e bashkisë Roskovec Majlinda Bufin e cila akuzohet për vepra penale e "Përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike".

Bufi është pyetur disa herë në SPAK dhe ndaj saj janë depozituar disa kallëzime penale.

