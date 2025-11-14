Italiani humb jetën pas rënies nga ballkoni, arrestohet miku i tij me origjinë shqiptare

Karabinierët mbërritën në vendngjarje dhe arrestuan 25-vjeçarin Davis Stojanovic, një italo-shqiptar, i cili ndodhej në dhomën e viktimës. Ai akuzohet për vrasje.
ITALI- Një italian 27-vjeçar, i identifikuar si Leonardo Fiorini, vdiq pasi ra nga një motel “B&B” (Bed and Breakfast-Mëngjes dhe shtrat), në katin e tretë në ‘Via di San Calepodio’, në lagjen Monteverde të Romës. Karabinierët mbërritën në vendngjarje dhe arrestuan 25-vjeçarin Davis Stojanovic, një italo-shqiptar, i cili ndodhej në dhomën e viktimës. Ai akuzohet për vrasje.
Çfarë ndodhi
Sipas rindërtimeve fillestare, të dy po grindeshin pak para se 27-vjeçari, gjysmë i zhveshur, të binte nga ballkoni. Hetimet janë duke vazhduar për të përcaktuar rrethanat e sakta të incidentit. Karabinierët, që mbërritën në apartament, gjetën drogë. Alarmi u dha nga disa banorë, të cilët, kur u intervistuan nga hetuesit, përshkruan një grindje që kishte shpërthyer midis dy të rinjve, të cilët po ndanin një dhomë në apartament.
Njëri prej tyre e shtyu tjetrin drejt ballkonit, duke bërë që ai të rrëzohej. Përpjekjet për ta shpëtuar atë ishin të pasuksesshme. Të dy burrat punonin si shitës dyqanesh në kryeqytet.
Jeta e dy djemve
Nga ajo që ka dalë deri më tani, duket se të rinjtë kishin marrë me qira një dhomë në B&B për tre ditë. Të dy janë me origjinë nga Isola del Liri në provincën e Frosinone-s. Viktima, Fiorini, punonte si punonjës në një ministri; shoku i tij i dhomës është nëpunës në një dyqan në qendër të qytetit. Të dy janë të fejuar, por partneret e tyre nuk ishin të pranishme mbrëmë në apartamentin ku karabinierët gjetën një sasi kanabisi.
25-vjeçari dukej se ishte në gjendje të dehur, ndoshta për shkak të përdorimit të narkotikëve ose ndonjë lloj ilaçi. Ai nuk u përpoq të ikte dhe u dërgua në stacionin e policisë. Pas marrjes në pyetje, prokurori urdhëroi arrestimin e tij.
Ai është aktualisht në burg duke pritur një seancë dëgjimore për vërtetimin e fajësisë të planifikuar për ditët në vijim para gjyqtarit hetues. Megjithatë, karabinierët po vazhdojnë hetimet e tyre për të hedhur dritë mbi incidentin, për të kuptuar arsyet e grindjes dhe për të përcaktuar rrethanat e rënies së viktimës.
