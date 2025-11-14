Zbulohet se kur nis Big Brother Albania

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 14-11-2025, 16:45
Spektakli i ndjekur “Big Brother VIP 5”, vjen së shpejti në Top Channel.
Nga dhjetori do të nisë reality show që premton të mbajë mbërthyer para ekranit miliona shikues, nga shqiptarët anë e mbanë botës.
Ndërkohë që rrjeti po “zien” me konkurrentë të mundshëm, na mbetet vetëm të presim se cilët do të jenë ata që do të vëzhgohen 24 orë nga qindra kamera.
