Aksident me vdekje në aksin Vorë-Tiranë!

Një aksident i rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në aksin Vorë–Tiranë.
Specialistët e qarkullimit rrugor njoftojnë se rreth orës 05:20, drejtuesi i një automjeti, E. K., 43 vjeç, ka përplasur një këmbësore, N. M., 64 vjeçe, e cila po tentonte të kalonte trafikndarësen.
Pavarësisht ndërhyrjes mjekësore, 64-vjeçarja nuk arriti të mbijetojë dhe ndërroi jetë në spital.
Drejtuesi i mjetit është arrestuar, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
