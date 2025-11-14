Publikohet foto e çiftit që u gjetën të vdekur në Francë, prindër të dy fëmijëve

Ky është çifti nga Korça që u gjet i vdekur në shtëpinë e tyre në Brest të Francës të enjten.
Alarmi u dha rreth orës 16:30, kur një banor i lagjes, forcat e rendit gjetën trupat e çiftit shqiptar Andon Janaqi, 36 vjeç dhe Anjeza Zeneli, 30 vjeç, si edhe një pushkë gjahu pranë tyre.
Sipas raportimeve, hetuesit po e shqyrtojnë ngjarjen si një vrasje të gruas, e ndjekur nga vetëvrasja e të dyshuarit.
Çifti ishte prindër i dy fëmijëve.
Njëri prej tyre nuk ishte kthyer ende në shtëpi pas të shtënave, ndërsa fëmija më i vogël ndodhej në shkollë në momentin kur ndodhi tragjedia.
