Mbyllet burgu i Bënçës në Tepelenë: Afro 100 punonjës mbeten pa punë, komuniteti përballet me goditje sociale

Burgu i Bënçës në Tepelenë është mbyllur zyrtarisht, duke sjellë pasoja të ndjeshme sociale dhe ekonomike për zonën. Sipas burimeve lokale, rreth 70% e personelit ka dhënë dorëheqjen pasi nuk ka pranuar transferimin në qytete të tjera, ndërsa 30% e punonjësve vijojnë punën vetëm për një periudhë tranzitore tre mujore.
Mbyllja e institucionit ka lënë afro 100 punonjës pa një vend pune, në një kohë kur mundësitë e punësimit në Tepelenë janë të kufizuara. Banorët e zonës e konsiderojnë situatën si një goditje të fortë për ekonominë lokale, veçanërisht për familjet që ndër vite janë mbështetur në të ardhurat e këtij institucioni.
Vendimi për mbylljen, i ardhur një ditë pas zgjedhjeve, ka sjellë debat dhe pakënaqësi. Punonjës dhe banorë të zonës kërkojnë që institucionet qendrore të publikojnë një plan mbështetës për familjet e prekura nga papunësia e menjëhershme.
Aktualisht po vijojnë procedurat e dorëzimit të godinës dhe transferimit të të dënuarve. Ende nuk ka informacion zyrtar për destinacionin e ardhshëm të objektit dhe nëse do të ketë alternativa punësimi për personelin e mbetur pa punë.
Burgu i Bënçës – një institucion me histori mbi 60 vite
I ndërtuar në vitet 1960, Burgu i Bënçës ka funksionuar ndër dekada si repart sigurie dhe shpesh si institucion rezervë i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me një kapacitet prej rreth 70 të dënuarish, ai është konsideruar ndër burgjet më të njohura të Jugut.
Për zonën e Tepelenës, institucioni ka qenë një punëdhënës i rëndësishëm, duke siguruar prej vitesh të ardhura të qëndrueshme për dhjetëra familje.
