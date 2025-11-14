I riu shpallet në kërkim pasi dyshohet se plagosi me armë zjarri një bashkëmoshatar

Specialistët e Policisë së Dibrës, nën drejtimin e Prokurorisë, kanë identifikuar dhe shpallur në kërkim një 32-vjeçar të dyshuar për tentativë vrasjeje në Bulqizë. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme, kur A. T., 32 vjeç, u plagos në këmbë pas të shtënave me armë zjarri.
I plagosuri u transportua menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Nga hetimet e kryera nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda dhe shërbimet e Komisariatit Bulqizë, dyshohet se konflikti ka ardhur si pasojë e një mosmarrëveshjeje të mëparshme mes palëve.
Autori i dyshuar, H. B., 32 vjeç, banues në Bulqizë, akuzohet për:
“Vrasja e mbetur në tentativë”
“Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”
Policia po vijon kërkimet për lokalizimin dhe kapjen e tij, ndërsa materialet procedurale janë referuar Prokurorisë për veprimet e mëtejshme ligjore.
