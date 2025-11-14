Tragjedi në Francë: Çifti shqiptar gjendet i pajetë në banesë, dyshohet se burri vrau gruan më pas veten

Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin Brest në Francë, ku një çift me origjinë shqiptare është gjetur i pajetë në banesën e tyre. Sipas mediave franceze, ngjarja ka ndodhur të enjten rreth orës 16:30.
Autoritetet dyshojnë se 36-vjeçari ka qëlluar për vdekje bashkëshorten e tij 30-vjeçare dhe më pas i ka dhënë fund jetës. Ngjarja u zbulua pasi një fqinj raportoi në polici të shtëna armësh nga banesa.
Çifti kishte dy fëmijë, ndërsa në momentin e ngjarjes njëri prej tyre ndodhej në shkollë. Policia franceze ka nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e kësaj tragjedie familjare.
