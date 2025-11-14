Ja ekipet e kualifikuara deri tani për Kupën e Botës 2026?

ZVICER – Më poshtë është një listë e ekipeve që janë kualifikuar për Kupën e Botës 2026, e cila do të organizohet nga Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe Kanadaja nga 11 qershori deri më 19 korrik. Ja fatlumët…
SHTETET E BASHKUARA – Pjesëmarrja si organizatorë
Performanca më e mirë: Vendi i tretë (1930)
MEKSIKA – Pjesëmarrja si organizatorë
Performanca më e mirë: Çerekfinalet (1970, 1986)
KANADAJA – Pjesëmarrja si organizatorë
Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1986, 2022)
JAPONIA – Kualifikuar më: 20 Mars
Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (2002, 2010, 2018, 2022)
ZELANDA E RE – Kualifikuar më: 24 Mars
Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1982, 2010)
IRANI – Kualifikuar më: 25 Mars
Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)
ARGJENTINA – Kualifikuar më: 25 Mars
Performanca më e mirë: Fituesit (1978, 1986, 2022)
UZBEKISTANI – Kualifikuar më: 5 qershor
Performanca më e mirë: Nuk është kualifikuar kurrë më parë.
KOREJA E JUGUT – Kualifikuar më: 5 qershor
Performanca më e mirë: Vendi i katërt (2002)
JORDANIA – Kualifikuar më: 5 qershor
Performanca më e mirë: Nuk është kualifikuar kurrë më parë.
AUSTRALIA – Kualifikuar më: 10 qershor
Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (2006, 2022)
BRAZILI – Kualifikuar më: 10 qershor
Performanca më e mirë: Kampion Bote (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
EKUADORI – Kualifikuar më: 10 qershor
Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (2006)
URUGUAJI – Kualifikuar më: 4 shtator
Performanca më e mirë: Fituesit (1930, 1950)
KOLUMBIA – Kualifikuar më: 4 shtator
Performanca më e mirë: Çerekfinalet (2014)
PARAGUAJI – Kualifikuar më: 4 shtator
Performanca më e mirë: Çerekfinalet (2010)
MAROKU – Kualifikuar më: 5 shtator
Performanca më e mirë: Gjysmëfinale (2022)
TUNIZIA – Kualifikuar më: 8 shtator
Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)
EGJIPTI – Kualifikuar më: 8 tetor
Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (1934)
ALGJERIA – Kualifikuar më: 9 tetor
Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (2014)
GANA – Kualifikuar më: 12 tetor
Performanca më e mirë: Çerekfinalet (2010)
KEPI I GJELBERT – Kualifikuar më: 13 tetor
Performanca më e mirë: Nuk është kualifikuar më parë.
AFRIKA E JUGUT – Kualifikuar më: 14 tetor
Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1998, 2002, 2010)
KATARI – Kualifikuar më: 14 tetor
Performanca më e mirë: Faza e grupeve (2022)
ANGLIA – Kualifikuar më: 14 tetor
Performanca më e mirë: Kampion Bote (1966)
ARABIA SAUDITE – Kualifikuar më: 14 tetor
Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (1994)
BREGU I FILDISHTE – Kualifikuar më: 14 tetor
Performanca më e mirë: Faza e grupeve (2006, 2010, 2014)
SENEGALI – Kualifikuar më: 14 tetor
Performanca më e mirë: Çerekfinale (2002)
FRANCA – Kualifikuar më: 13 nëntor
Performanca më e mirë: Kampion Bote (1998, 2018)
