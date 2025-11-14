Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ja ekipet e kualifikuara deri tani për Kupën e Botës 2026?
Transmetuar më 14-11-2025, 11:58

ZVICER – Më poshtë është një listë e ekipeve që janë kualifikuar për Kupën e Botës 2026, e cila do të organizohet nga Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe Kanadaja nga 11 qershori deri më 19 korrik. Ja fatlumët…

SHTETET E BASHKUARA – Pjesëmarrja si organizatorë

Performanca më e mirë: Vendi i tretë (1930)

MEKSIKA – Pjesëmarrja si organizatorë

Performanca më e mirë: Çerekfinalet (1970, 1986)

KANADAJA – Pjesëmarrja si organizatorë

Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1986, 2022)

JAPONIA – Kualifikuar më: 20 Mars

Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (2002, 2010, 2018, 2022)

ZELANDA E RE – Kualifikuar më: 24 Mars

Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1982, 2010)

IRANI – Kualifikuar më: 25 Mars

Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)

ARGJENTINA – Kualifikuar më: 25 Mars

Performanca më e mirë: Fituesit (1978, 1986, 2022)

UZBEKISTANI – Kualifikuar më: 5 qershor

Performanca më e mirë: Nuk është kualifikuar kurrë më parë.

KOREJA E JUGUT – Kualifikuar më: 5 qershor

Performanca më e mirë: Vendi i katërt (2002)

JORDANIA – Kualifikuar më: 5 qershor

Performanca më e mirë: Nuk është kualifikuar kurrë më parë.

AUSTRALIA – Kualifikuar më: 10 qershor

Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (2006, 2022)

BRAZILI – Kualifikuar më: 10 qershor

Performanca më e mirë: Kampion Bote (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

EKUADORI – Kualifikuar më: 10 qershor

Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (2006)

URUGUAJI – Kualifikuar më: 4 shtator

Performanca më e mirë: Fituesit (1930, 1950)

KOLUMBIA – Kualifikuar më: 4 shtator

Performanca më e mirë: Çerekfinalet (2014)

PARAGUAJI – Kualifikuar më: 4 shtator

Performanca më e mirë: Çerekfinalet (2010)

MAROKU – Kualifikuar më: 5 shtator

Performanca më e mirë: Gjysmëfinale (2022)

TUNIZIA – Kualifikuar më: 8 shtator

Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)

EGJIPTI – Kualifikuar më: 8 tetor

Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (1934)

ALGJERIA – Kualifikuar më: 9 tetor

Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (2014)

GANA – Kualifikuar më: 12 tetor

Performanca më e mirë: Çerekfinalet (2010)

KEPI I GJELBERT – Kualifikuar më: 13 tetor

Performanca më e mirë: Nuk është kualifikuar më parë.

AFRIKA E JUGUT – Kualifikuar më: 14 tetor

Performanca më e mirë: Faza e grupeve (1998, 2002, 2010)

KATARI – Kualifikuar më: 14 tetor

Performanca më e mirë: Faza e grupeve (2022)

ANGLIA – Kualifikuar më: 14 tetor

Performanca më e mirë: Kampion Bote (1966)

ARABIA SAUDITE – Kualifikuar më: 14 tetor

Performanca më e mirë: Raundi i 16-të (1994)

BREGU I FILDISHTE – Kualifikuar më: 14 tetor

Performanca më e mirë: Faza e grupeve (2006, 2010, 2014)

SENEGALI – Kualifikuar më: 14 tetor

Performanca më e mirë: Çerekfinale (2002)

FRANCA – Kualifikuar më: 13 nëntor

Performanca më e mirë: Kampion Bote (1998, 2018)

