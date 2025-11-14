Burri shqiptar vritet teksa përpiqej të ndalonte një plaçkitje në SHBA

Një administrator pallati në Brooklyn u vra ndërsa përpiqej të luftonte hajdutin e pakove postare në holl, raporton noa.al duke cituar NBC. Familja e viktimës u trondit që i dashuri i tyre punëtor, i cili ishte i respektuar në ndërtesë dhe në lagje, u vra ndërsa po kryente punën e tij
Një administrator ndërtese në Nju Jork u përball me një person që dyshohet se po vidhte, para se të gjendej me një dëmtim serioz në kokë dhe më pas të vdiste, thanë burime të NYPD të enjten.
Oficerët gjetën përgjegjësin e administrimit të godinës, të identifikuar si 41-vjeçari Burim Havolli, në adresën 1199 Ocean Ave., në Flatbush, Brooklyn, pasi një telefonatë në 911 raportoi një sulm të mërkurën në mëngjes.
Havolli kishte pësuar traumë të rëndë në kokë. Ai u dërgua me urgjencë në spitalin Kings County Hospital, ku më vonë ndërroi jetë.
Policia tha se nuk është kryer asnjë arrest dhe se vdekja e Havollit nuk është klasifikuar ende si vrasje. Mjeku ligjor do të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes.
Burime të tjera thanë se një person u ndalua në vendngjarje për t’u marrë në pyetje.
Ndërkohë, hetuesit u panë duke hyrë dhe dalë nga ndërtesa, duke mbledhur prova dhe duke trokitur në dyert e apartamenteve për të mësuar nëse ndonjë banor kishte informacione për ngjarjen.
“Ai e donte këtë vend”
Blerim Havolli, vëllai i viktimës, foli me lot në sy për mënyrën se si të dy kishin mbijetuar luftën e Kosovës në vitin 1999 dhe kishin ikur në Amerikë për një jetë më të mirë.
“Ai e donte këtë vend. Ky vend na ka ndihmuar shumë,” tha Blerimi.
“Nuk ka fjalë për ta shpjeguar. Është trishtim i madh. La pas tre fëmijë dhe ishte vetëm 41 vjeç,” tha kushëriri i tyre, Petrit Havolli.
Vëllai tha se familja po e përjeton shumë rëndë humbjen.
“Nuk është e lehtë të rritësh tre fëmijë… fëmija 2-vjeçar vazhdon të pyesë çfarë po ndodh, pse ka kaq shumë njerëz këtu. ‘Ku është babi? Thirre, thirre’,” shtoi Blerimi.
“[Ai ishte] shumë i kujdesshëm, gjithmonë pranë të gjithë qiramarrësve të tij, punëtor i palodhur,” tha banorja Alexis Potter.
Në nder të Burim Havollit, holli i ndërtesës u mbush me qirinj, lule dhe një pankartë ku shkruhej: “Me mirënjohje për gjithçka që bëre dhe me trishtim për humbjen tënde.”
Vjedhja e pakove postare në ndërtesë, “problem i vazhdueshëm”, thotë një banor
Një tjetër banore foli me vlerësim për Havollin dhe i tha CBS News New York se vjedhja e pakove është një problem i njohur në ndërtesë, madje ka edhe një tabelë paralajmëruese për këtë.
“Ai ishte personi kryesor për gjithçka. Diçka nuk funksiononte, e merrje në telefon. Ishte shumë i sjellshëm dhe i kujdesshëm,” tha banorja Alexis Charles.
“Ishte shumë profesional. Çdo gjë që duhej bërë, ai e bënte,” shtoi Jeff Fisher. “Ky është një problem i vazhdueshëm në këtë ndërtesë, ndaj që të ndodhte diçka e tillë është me të vërtetë tragjedi.”
“Kam parë një rritje të rasteve të vjedhjeve të pakove, njerëz të guximshëm që nuk u intereson,” tha Gail Seton, pronare e ndërtesës ngjitur.
“Ai vdiq duke mbrojtur ndërtesën, duke mbrojtur paketat e banorëve,” tha Blerim Havolli.
Johnny Garcia, i cili punoi me Burimin për 17 vjet, tha se e konsideronte si vëlla.
“Ne ishim bashkë çdo ditë,” tha ai. “Nuk ka fjalë për atë që ka ndodhur.”
Familja e viktimës tha se planifikon të dërgojë trupin e tij në Kosovën e tij të lindjes, ku do të varroset. /noa.al
