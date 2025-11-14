Rusia godet Kievin me dronë dhe raketa, një i vdekur dhe 15 të plagosur

UKRAINË- Një sulm i ri në shkallë të gjerë me dron dhe raketa ruse goditi Kievin nga nata e së enjtes deri të premten, ndrsa zyrtarët raportuan dëme në disa lagje dhe të paktën një të vdekur dhe 15 të plagosur, disa rëndë. Shërbimet raportuan se sulmi preku tetë nga dhjetë lagjet e kryeqytetit ukrainas.
"Rusët po godasin ndërtesa apartamentesh. Ka shumë ndërtesa apartamentesh shumëkatëshe të dëmtuara në të gjithë Kievin, pothuajse në çdo lagje", tha guvernatori ushtarak i Kievit, Timur Tkachenko, nëpërmjet Telegram. Ai gjithashtu raportoi shumë të plagosur, përfshirë një grua shtatzënë.
Mediat e huaja shkruajnë se banorët dëgjuan shpërthime të forta në qendër të qytetit dhe panë sistemet e mbrojtjes ajrore të hapnin zjarr ndaj mjeteve ajrore pa pilot dhe raketave. Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko u bëri thirrje banorëve të nxitojnë në strehimore, duke folur për një sulm masiv armik ndaj kryeqytetit.
"Zjarret shpërthyen në pjesë të ndryshme të qytetit dhe shërbimet e emergjencës u mobilizuan. Seksione të rrjetit të ngrohjes u dëmtuan" dhe disa ndërtesa ishin përkohësisht pa ngrohje." tha ai.
Oleksandr Markushin, kryebashkiaku i Irpin, një komunë në rajonin e Kievit, foli nëpërmjet Telegram për një natë të vështirë, duke raportuar se shumë dronë dhe raketa po fluturojnë mbi komunë dhe dëme në ndërtesa për shkak të mbeturinave pas rrëzimit. Duke vazhduar një ofensivë që filloi në vitin 2022, Rusia, trupat e së cilës janë më të pajisura dhe kanë një avantazh numerik, vazhdon përparimin e saj të ngadaltë në Ukrainën lindore, veçanërisht në rajonin e Donetskut, ku luftimet janë përqendruar kohët e fundit. Në të njëjtën kohë, Moska ka shumëfishuar bombardimet e infrastrukturës energjetike dhe rrjetit hekurudhor të Ukrainës për javë të tëra, në një sfond të rënies së temperaturave ndërsa afrohet dimri.
Nga ana tjetër, autoritetet ruse raportuan herët sot një bastisje ukrainase në Navrassysk, një port nafte në Detin e Zi. Një zjarr shpërtheu në një rafineri karburanti që u shua, ndërtesat e apartamenteve u dëmtuan nga mbeturinat e dronëve dhe një person u plagos, ndërsa një anije tregtare u dëmtua gjithashtu nga mbeturinat e mjeteve ajrore pa pilot dhe tre anëtarë të ekuipazhit u plagosën, raportoi qendra e operacioneve e rajonit të Krasnodarit nëpërmjet Telegram.
