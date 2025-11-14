Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Italia, të dielën për objektivin e “pamundur”, i duhen 9 gola!
Transmetuar më 14-11-2025, 07:59

ITALI – Ndeshja e fundit e Grupit I të kualifikueseve për Botërorin 2026 do të luhet të dielën, dhe Italia gjendet përballë një detyre pothuajse të pamundur.

Për të marrë vendin e parë në grup, skuadra e Gattusos duhet të fitojë ndaj Norvegjisë me të paktën 9 gola diferencë. Vetëm një rezultat i tillë do t’i garantojë “Azzurrëve” kualifikimin direkt për në Botëror.

Nëse Italia nuk arrin të sigurojë këtë diferencë, atëherë Norvegjia kualifikohet direkt, ndërsa 4-herë kampionët e Botës do të detyrohen të kalojnë në play-off, një skenar i rrezikshëm që rikthen presionin e viteve të fundit për Italinë.

