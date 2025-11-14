Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Norvegjia shuan shpresat e Italisë!
Transmetuar më 14-11-2025, 07:34

NORVEGJI – Norvegjia është praktikisht e kualifikuar në Kampionatin Botëror 2026, pasi mposhti Estoninë me rezultatin 4-1 në “Ullevaal Stadion”, duke shënuar fitoren e 10-të në 11 ndeshjet e fundit. Kjo fitore i siguron Norvegjisë pjesëmarrjen e parë në një Botëror që nga viti 1998.

Pas një pjese të parë të zbehtë, ku të dyja skuadrat patën vetëm nga një gjuajtje në portë, norvegjezët shpërthyen në pjesën e dytë. Alexander Sørloth zhbllokoi sfidën me një gol me kokë në minutën e 50-të, dhe vetëm dy minuta më vonë shënoi sërish për 2-0. Festa vazhdoi kur Erling Haaland realizoi edhe dy gola të tjerë, fillimisht me kokë, pastaj me një ‘voley’ të fuqishme, duke e çuar në 14 numrin e tij personal të golave në fazën kualifikuese.

Estonia arriti të shënonte golin e nderit me Robi Saarma, që realizoi për herë të parë me fanellën kombëtare.

Trajneri Ståle Solbakken, ndonëse nën presion nga polemikat jashtë fushe rreth Andreas Schjelderup, pa ekipin e tij të tregonte karakter dhe efikasitet në momentin vendimtar. Norvegjia tashmë pret vetëm konfirmimin matematikor të kualifikimit, që mund të vijë edhe pa luajtur ende ndeshjen e fundit, nëse Italia nuk fiton ndaj Moldavisë. Ndërkohë, Estonia e mbyll fushatën me vetëm një fitore dhe katër pikë në tetë ndeshje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...