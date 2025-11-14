Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Parashikimi i motit për sot, 14 nëntor 2025
Transmetuar më 14-11-2025, 07:24

Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare 5 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e zonave luginore era fiton shpejtësi deri në 9 m/s.

Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon pritet i forcës 1-2 ballë.

