‘Ec aty shqipe’! Fitorja ndaj Andorrës, reagon Rama: Krenarë për kuqezinjtë!

Transmetuar më 13-11-2025, 23:00
TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas fitores së kombëtares në Andorra. Me anë të një postimi në Facebook, Rama shkruan ‘Krenarë për kuqezinjtë’.
Arritja në Play Off është historike për kombëtaren tonë, pasi nuk e kemi bërë asnjëherë më parë diçka të tillë.
