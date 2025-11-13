Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dy të arrestuar në Tiranë, policia zbulon “pakon misterioze” të ardhur nga Spanja
Transmetuar më 13-11-2025, 20:16

Kushërinjtë kapen me dërgesë të dyshimtë që vinte nga Spanja

Tiranë, 13 nëntor 2025

Policia e Tiranës ka sekuestruar në zonën e Institutit një sasi prej 2.2 kilogramësh kokainë, duke vënë në pranga dy persona, të cilët janë kushërinj me njëri-tjetrin.

Sipas hetimeve paraprake, dy të arrestuarit kishin planifikuar që lëndën narkotike ta ndanin në doza të vogla dhe ta shpërndanin në zonën e Freskut. Gjatë ndërhyrjes së policisë, ata kanë tentuar të largohen, por janë kapur në afërsi të shinave të trenit në zonën e Institutit.

Paraprakisht dyshohet se kokaina ka ardhur nga Spanja, ndërsa policia po vijon hetimet për të zbuluar persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet trafiku dhe shpërndarjeje.

