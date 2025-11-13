Hakoi mbi 100 mijë portofole kriptovalutash me vlerë miliona euro, arrestohet shqiptari në Greqi

Policia greke ka arrestuar një shqiptar të dyshuar për vjedhjen e 100 mijë portofolave kriptovalutash.
Në pranga ka rënë shtetasi Sotiraq Kolezi, 38 vjeç, nga Bilishti.
Ai kishte qasje në më shumë se 100,000 portofola kriptovalutash që u përkisnin këtyre viktimave, vlera e të cilave ka të ngjarë të arrijë në miliona euro.
Faza më e fundit e operacionit u zhvillua nën koordinimin e selisë së Europolit në Hagë dhe shënjestroi Rhadamanthys, një nga programet më të mëdha të vjedhjes së informacionit, Trojanin me akses në distancë VenomRAT dhe botnetin Elysium, i cili luajti një rol kyç në krimin kibernetik ndërkombëtar.
Rrjeti që u çmontua ishte përgjegjës për sulme kundër qindra mijëra viktimave në të gjithë botën me software të dëmshëm.
Operacioni “Endgame”, i koordinuar nga Europol dhe Eurojust, është një përpjekje e përbashkët midis autoriteteve të zbatimit të ligjit dhe atyre gjyqësore në Greqi, Australi, Belgjikë, Kanada, Danimarkë, Francë, Gjermani, Lituani, Holandë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara për të luftuar ata që promovojnë programe keqdashëse.
Këto veprime të koordinuara çuan në:
– Një arrestim në Greqi (më 3 nëntor)
– Kontrolle në 11 lokacione (një në Greqi, një në Gjermani dhe 9 në Holandë)
– Ndërprerja ose mbyllja e më shumë se 1,025 serverave në të gjithë botën
– Sekuestrimi i 20 domeneve të internetit.
Rrjeti i programeve keqdashëse i çmontuar përbëhej nga qindra mijëra kompjuterë të infektuar që përmbanin disa miliona të dhëna të vjedhura.
Shumë prej viktimave nuk ishin në dijeni se sistemet e tyre ishin shënjestruar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd