Si t’i tregoni një mikeshe të ngushtë se partneri e tradhton

Ndonjëherë, për të mirën e një shoqeje, është e nevojshme t’i bëni të ditur lajme të vështira, por kjo duhet bërë me kujdes. Ja disa hapa që mund t’ju ndihmojnë:
Besojini instiktit dhe sigurohuni Mos e bëni lajmin pa prova të qarta. Vëzhgoni shenjat e dyshimta dhe sigurohuni se nuk bëhet fjalë për hamendësime.
Jepi atij një shans Para se t’i tregoni shoqes, provoni të flisni me partnerin e saj. Nëse ai refuzon të përballet me situatën, atëherë shkoni tek shoqja juaj.
Bisedoni sy më sy Takohuni me të në një vend privat, si një kafene ose shtëpi, dhe shmangni mesazhet apo telefonatat. Një komunikim i drejtpërdrejtë është më i kujdesshëm dhe më mbështetës.
Thoni vetëm atë që dini dhe tërhiquni Pasi të keni dhënë informacionin, përgjegjësia juaj mbaron. Jepini mikeshës kohë të përpunojë lajmin dhe mos e nxitni të marrë vendime të menjëhershme.
Mbajeni informacionin për vete Mos e ndani lajmin me të tjerët. Sigurohuni që mikeshës t’i ofrohet pak qetësi mendore dhe mbështetje emocionale në këtë fazë të vështirë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd