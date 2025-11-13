Roberto Mancini rikthehet si trajner: firmos me Al-Sadd dhe zbulohen detajet e kontratës

Ish-trajneri i Italisë dhe Arabisë Saudite, Roberto Mancini, është gati të nisë një kapitull të ri në karrierën e tij te klubi i Katarit, Al-Sadd. Pas shtatë vitesh që nga mbyllja e aventurës së tij te Zenit St. Petersburg në 2018, Mancini ka vendosur të pranojë ofertën e klubit arab.
Kontrata e tij është e vlefshme deri në qershor të vitit të ardhshëm me një pagë prej 5 milionë eurosh neto në sezon. Marrëveshja përfshin edhe një opsion rinovimi dyvjeçar jo-detyrues, që mund të aktivizohet në verë, nëse të dyja palët bien dakord.
Në javët e fundit, Mancini ishte kontaktuar edhe nga Nottingham Forest, por ai refuzoi ofertën, duke pritur një mundësi më të përshtatshme. Oferta e Al-Sadd erdhi në kohën e duhur dhe pritet të jetë një sfidë e re për trajnerin italian, i cili sjell përvojën e tij të pasur në një nga klubet më të njohura të Katarit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd