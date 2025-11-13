Berisha reagon pas ekzekutimit mafioz në Rinas: “Sheqeri ka qenë financues në fushatën e ministrit Hoxha”

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas ekzekutimit mafioz të ndodhur në aeroportin e Rinasit, ku humbën jetën Gilmando Dani dhe Muç Shaljani (i njohur si “Sheqeri”). Në një deklaratë për mediat, Berisha e ka cilësuar ngjarjen si “një atentat të kryer në vendin më të sigurt të shtetit”, ndërsa ka akuzuar qeverinë për lidhje me botën e krimit.
Sipas ish-kryeministrit, vrasja e ndodhur në një zonë të mbrojtur si aeroporti ndërkombëtar i Rinasit tregon “shkallën alarmante të pasigurisë dhe ndikimin e grupeve kriminale në strukturat shtetërore”.
Berisha: Shaljani ka qenë mbështetës elektoral i ministrit Hoxha
Berisha ka deklaruar se Muç Shaljani, një nga viktimat e atentatit, ishte “mbështetës dhe financues i fushatës elektorale të ministrit të Brendshëm, Ervin Hoxha”. Ai pretendon se Shaljani, së bashku me personat e lidhur me të, “ka ndihmuar në blerjen e votave” gjatë zgjedhjeve dhe më pas “është shpërblyer me një vend pune në strukturat e policisë”.
“Muç Shaljani apo Sheqeri ka qenë mbështetës dhe financues kryesor në fushatën elektorale të ministrit Hoxha. Pas misionit të tij në blerjen e votave, ai u fut në radhët e policisë për të përdorur uniformën në trafiqe,” – deklaroi Berisha.
Sipas tij, ngjarja e Rinasit tregon “kapjen e institucioneve nga krimi i organizuar” dhe “bashkëjetesën e strukturave të shtetit me elementë kriminalë”.
Reagimi i autoriteteve
Deri në këto momente, Ministria e Brendshme apo Policia e Shtetit nuk kanë komentuar mbi akuzat e ngritura nga Berisha. Hetimet për atentatin e dyfishtë në Rinas vijojnë nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), e cila po verifikon të gjitha pistat e mundshme, përfshirë konfliktet mes grupeve kriminale dhe prapaskenat e lidhura me aktivitetet e viktimave.
Ngjarja e rëndë, e cila ndodhi pak minuta para kalimit të një delegacioni zyrtar me eskortë policie, ka tronditur opinionin publik dhe ka ngritur pyetje mbi sigurinë në një nga pikat më të ruajtura të vendit.
