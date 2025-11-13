Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘A je ti bashkë- kryetar, atëhere çfarë k***” ke’! Rama shpërthen në ulërima në telefon në Romë: Kujt po i bërtet Kryeministri? Video
Transmetuar më 13-11-2025, 13:19

Romë- Është publikuar një video ku Kryeministri Edi Rama shihet në Itali, teksa zhvillon një bisedë telefonike me tone të larta dhe tensionuese.

Në pamjet e filmuara, Rama i drejtohet bashkëbiseduesit me fjalët: “A je ti bashkëkryetar apo çfarë je, pse pengon?”, ndërsa përmend dhe “Grupin”, duke rritur dyshimet për përplasjet e brendshme në PS.

Video e publikuar nga newspower:

Burime jozyrtare aludojnë se personi në anën tjetër të telefonit mund të jetë Arbjan Mazniku, por kjo nuk është konfirmuar.

