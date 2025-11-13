Tragjedi në familjen Halili, nëna e 27-vjeçarit të vrarë në Greqi ndërron jetë nga dhimbja

Tepelenë | 13 nëntor 2025
Një tjetër fatkeqësi ka goditur familjen Halili nga Tepelena. Nëna e 27-vjeçarit Sulo Halili, i cili u gjet i vrarë dhe i djegur në Greqi disa ditë më parë, ka ndërruar jetë pas një ataku kardiak që dyshohet se u shkaktua nga dhimbja e humbjes së djalit të saj të vetëm.
E ndjera kishte qenë në gjendje të rënduar emocionale që prej 8 nëntorit, ditës kur u konfirmua se trupi i gjetur i karbonizuar në zonën Skourta të Beotisë i përkiste Sulo Halilit, një ndërtues i ri shqiptar që jetonte dhe punonte në Greqi.
Zbardhen rrethana të reja për krimin e rëndë në Greqi
Sipas mediave greke, 27-vjeçari dyshohet se ishte joshur përmes një aplikacioni takimesh nga një grua në zonën e Vilias, ku mendohej se do të zhvillohej një takim. Në vend të kësaj, ai ka rënë në kurth, është rrëmbyer dhe torturuar për orë të tëra, përpara se të qëllohej dhe trupi t’i digjej brenda automjetit.
Makina ku u gjet trupi ishte vjedhur më parë në Glyfada dhe mbante targa të falsifikuara nga një automjet tjetër në Pieria — një detaj që, sipas policisë, tregon për përfshirjen e një grupi të organizuar kriminal.
Hetuesit besojnë se Halili mund të jetë vrarë në një vend tjetër dhe më pas trupi i tij është transportuar dhe djegur në Skourta për të zhdukur gjurmët e krimit.
Hetimet vijojnë – telefoni i viktimës, prova kyçe
Në qendër të hetimeve ndodhet telefoni celular i viktimës, i cili ende nuk është gjetur dhe që mund të zbulojë komunikimet e fundit të 27-vjeçarit para se të zhdukej.
Ngjarja ka tronditur komunitetin shqiptar në Greqi dhe banorët e Halkidës e Viotisë, që flasin për një krim me egërsi të pazakontë.
Autoritetet greke theksojnë se hetimi është në fazën përfundimtare, dhe se identifikimi i autorëve është çështje kohe.
