Tragjedi në Itali, nëna vret djalin 9-vjeçar në Trieste

Muggia, Trieste | 13 nëntor 2025
Një ngjarje e rëndë ka tronditur Italinë mbrëmjen e djeshme, pasi një nënë me origjinë ukrainase i mori jetën djalit të saj 9-vjeçar në qytetin e Muggias, në provincën e Triestes.
Sipas mediave italiane dhe burimeve të hetimit, gruaja ka përdorur një thikë të madhe kuzhine për t’i prerë fytin të birit në banesën e tyre, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të fëmijës. Babai i djalit, i cili jetonte jashtë rajonit dhe ishte i ndarë nga ish-bashkëshortja, ngriti alarmin pasi nuk arriti ta kontaktonte për disa orë.
Në momentin që forcat e rendit dhe skuadra e ndërhyrjes së shpejtë mbërritën në apartament, fëmija ishte tashmë pa shenja jete. Trupi i tij u gjet në banjo, ndërsa gruaja ishte në gjendje shoku dhe me dëmtime në tendin e dorës, të shkaktuara nga një tentativë vetëvrasjeje.
Autoritetet italiane konfirmuan se 55-vjeçarja është marrë në paraburgim dhe po merret në pyetje nga hetuesit për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes. Mediat lokale raportojnë se familja ukrainase kishte qenë prej kohësh nën vëzhgim të shërbimeve sociale dhe të gjykatës për shkak të mosmarrëveshjeve mbi kujdestarinë e fëmijës dhe kushteve të jetesës.
Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të mjekëve, fëmija nuk mundi të shpëtohej. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në opinionin publik italian, ndërsa hetimet vazhdojnë për të përcaktuar motivet e kësaj tragjedie familjare.
