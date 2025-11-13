SPAK merr nën hetim ish-drejtorin e burgjeve, Agim Ismaili!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 13-11-2025, 11:53
Ish-drejtori i burgjeve, Agim Ismaili është marrë zyrtarisht person në hetim për tentativën e hakërimit të SPAK.
Agim Ismaili u thirr për herë të dytë në Prokurorinë e Posaçme paraditen e sotme.
