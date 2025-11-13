Plaçkiti banesën me 12 milionë lekë dhe u rikthye në “zanat” – kapet në Tiranë 37-vjeçari i dënuar edhe në Greqi, policia i zbulon dhe drogë në shtëpi

Operacioni “Saga” në Tiranë – kapet 37-vjeçari që vodhi 12 milionë lekë në banesë; i dënuar më parë në Greqi për të njëjtin krim
Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin policor të koduar “Saga”, pas hetimeve intensive për zbardhjen e disa vjedhjeve të kryera në kryeqytet. Si rezultat, është identifikuar dhe arrestuar një 37-vjeçar, i cili ishte i dënuar më parë në Greqi për të njëjtën veprimtari kriminale.
I arrestuari, N. K., 37 vjeç, banues në Tiranë, dyshohet se:
më 8 nëntor 2025 vodhi 12 milionë lekë në një banesë në rrugën “Artan Lenja”;
më 19 tetor 2025, kreu një vjedhje me thyerje në një kioskë në rrugën “Muhamet Gjollesha”, duke marrë produkte me vlerë rreth 50 mijë lekë.
Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti dhe sekuestroi:
një send të fortë, që 37-vjeçari e përdorte për thyerjen e dyerve dhe hyrjen me forcë në ambiente;
veshje që i kishte përdorur gjatë vjedhjeve;
sasi lënde narkotike Cannabis, që e mbante në kundërshtim me ligjin.
Policia po punon për të verifikuar nëse i arrestuari ka kryer vjedhje të tjera, pasi dyshohet se mund të jetë i përfshirë në disa raste të pazbardhura.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë për veprime të mëtejshme. /noa.al
