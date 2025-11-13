Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vucic: Lufta Europë-Rusi po bëhet gjithnjë e më e mundshme! Ne do armatosemi për t’u mbrojtur
Transmetuar më 13-11-2025, 08:13

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç beson se një luftë midis Evropës dhe Rusisë po bëhet gjithnjë e më e pashmangshme.

Duke komentuar vërejtjet e Shefit të Ushtrisë Franceze Fabien Mandon, i cili paralajmëroi për një "tronditje të mundshme brenda tre deri në katër vjetësh", Vuçiç tha se sipas "analizës" së tij ka gjasa të ndodhë.

"Ndërsa analizoj faktet, arrij në përfundimin se një luftë midis Evropës dhe Rusisë po bëhet gjithnjë e më e dukshme. Të gjithë po përgatiten për të", tha ai.

Ai shtoi se Serbia tani e gjen veten "midis një çekiçi dhe një kudhre", por duhet të forcojë ushtrinë e saj për të mbrojtur vendin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

