Paralajmërimi i Gonzatos: Ndryshimi i sistemit të drejtësisë rrezikon rrugën e Shqipërisë drejt BE-së

Tiranë, 12 nëntor 2025 – Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, ka dhënë një paralajmërim të qartë për politikën shqiptare lidhur me ndërhyrjet e mundshme në sistemin e drejtësisë. I ftuar në emisionin “Top Story”, Gonzato deklaroi se çdo përpjekje për të prekur strukturat kushtetuese të drejtësisë do të komprometojë seriozisht shanset e Shqipërisë për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian.
“Themelet dhe arkitektura e qeverisjes nuk mund të preken, sepse pavarësia e gjyqësorit nga ekzekutivi dhe legjislativi duhet të respektohet. Përndryshe, ne humbasim arritjen më të rëndësishme që ka bërë Shqipëria,” u shpreh diplomati evropian.
Gonzato theksoi se megjithëse reforma në drejtësi e nisur në vitin 2016 mund të ketë nevojë për rishikime teknike, çdo ndërhyrje që cenon pavarësinë e institucioneve të drejtësisë do të shihet si hap prapa në procesin e integrimit.
“Mesazhi nga Brukseli është i qartë: nëse e prekni sistemin e drejtësisë, ju kompromentoni shanset për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian,” theksoi ambasadori, duke i bërë thirrje forcave politike të ruajnë stabilitetin institucional dhe të mos e përdorin reformën si mjet për qëllime afatshkurtra politike.
