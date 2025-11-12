Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Peshëngritje/ Ertjan Kofsha afër podiumit në Lojërat Islamike, ngre 351 kilogramë në total
Transmetuar më 12-11-2025, 22:43

Riad, 12 nëntor 2025 – Peshëngritësi shqiptar Ertjan Kofsha është renditur në vendin e katërt në Lojërat e Solidaritetit Islamik që po zhvillohen në Riad të Arabisë Saudite, duke bërë një paraqitje shumë dinjitoze në kategorinë deri në 94 kilogramë, një nga më të vështirat e garës.

Në shkëputje, sportisti kuqezi realizoi dy prova të suksesshme me 157 dhe 161 kilogramë, ndërsa nuk ia doli në tentativën e tretë me 165 kilogramë. Në shtytje, Kofsha nisi me 185 kilogramë, vazhdoi me 190 dhe tentoi pa sukses 195 kilogramë në provën përmbyllëse.

Në totalin e dygarëshit, shqiptari mbylli garën me 351 kilogramë, duke u pozicionuar menjëherë pas zonës së medaljeve dhe duke lënë përshtypje të shkëlqyera për formën dhe teknikën e treguar.

Ndërkohë, në kategorinë e femrave për të reja, peshëngritësja Enkileda Carja arriti dy medalje argjendi dhe vendosi një rekord botëror për grupmoshën e saj, duke bërë që flamuri kuqezi të ngrihet lart në skenën ndërkombëtare.

