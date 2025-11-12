Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në autostradën Vlorë-Levan, makina përfundon në kanal dhe lë pesë persona të plagosur
Transmetuar më 12-11-2025, 20:46

Vlorë, 12 nëntor 2025

Një aksident i rëndë është shënuar mbrëmjen e sotme në autostradën Vlorë-Levan. Një automjet ka humbur kontrollin dhe ka përfunduar në një kanal anës rrugës, duke lënë të plagosur pesë persona.

Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30, në afërsi të fshatit Bestrovë. Sipas dëshmitarëve, automjeti po lëvizte me shpejtësi kur drejtuesi humbi kontrollin dhe përfundoi jashtë rruge. Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje kanë mbërritur ambulancat dhe shërbimet e policisë.

Të plagosurit janë transportuar drejt spitalit rajonal të Vlorës, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Ende nuk dihet gjendja e tyre shëndetësore, ndërsa policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit.

