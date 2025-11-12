Trump bën gjestin e papritur! Spërkat me parfumpresidentin sirian Ahmed al-Sharaa: Një grua ke?

SHBA- Në një atmosferë të relaksuar dhe miqësore që vetëm një Trump mund ta krijonte, presidenti amerikan u takua të hënën me presidentin e përkohshëm të Sirisë, Ahmed al-Sharaa. Burri, për kokën e të cilit vetëm një vit më parë ishte vënë një shpërblim prej 10 milionë dollarësh, mbërriti në Zyrën Ovale për një takim me Donald Trump.
Takimi u zhvillua larg gazetarëve dhe kamerave, por me fotografë zyrtarë të pranishëm për të kapur skenën unike. Trump i dhuroi presidentit sirian shishe parfumi dhe madje… e spërkati, ashtu si edhe një anëtar tjetër i delegacionit sirian.
"Është parfumi më i mirë! Dhe tjetri është për gruan tënde", i tha ai Al-Sharaa.
Por Trump e pyeti menjëherë: "Sa gra ke?"
"Një", u përgjigj presidenti sirian, duke nxitur komentin e Trump: Një? Me djem si ty, nuk i dihet kurrë!
Për sqarim, parfumi duket të jetë ai që Trump e ka publikuar nën emrin 45-47 (sepse ai është presidenti i 45-të dhe i 47-të i Shteteve të Bashkuara) me një çmim mjaft të lartë, 249 dollarë për versionet për burra dhe gra.
Në të njëjtën kohë me takimin, SHBA-të pezulluan sanksionet kundër Sirisë për 180 ditë të tjera me urdhër të Trump. Megjithatë, është mjaft e mundur që ato të hiqen plotësisht, por kjo do të kërkojë një votim në Kongres. Al-Sharaa tha se i ofroi Trump dhurata simbolike, kopje të objekteve të lashta siriane.
