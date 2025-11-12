OBSH jep alarmin: Tuberkulozi, sëmundja infektive më në botë, shkaktoi 1.2 milion vdekje vetëm në vitin 2024

SHBA- Tuberkulozi mbetet shkaku kryesor i vdekjes nga një sëmundje infektive në botë, me rreth 1.23 milion njerëz që vdiqën prej tij vetëm vitin e kaluar, tha sot Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke nënvizuar se sa i brishtë ka qenë progresi në trajtimin e sëmundjes.
Vdekjet nga tuberkulozi ranë me 3% krahasuar me vitin 2023 dhe numri i rasteve ra gjithashtu me rreth 2% në nivel global, sipas raportit vjetor të OBSH-së. Rreth 10.7 milion njerëz u infektuan me tuberkuloz në vitin 2024: 5.8 milion burra, 3.7 milion gra dhe 1.2 milion fëmijë.
Tuberkulozi është një sëmundje e parandalueshme dhe e shërueshme. Shkaktohet nga një bakter që zakonisht prek mushkëritë. Përhapet nëpërmjet ajrit, më së shpeshti kur një pacient kollitet ose teshtin.
"Për herë të parë që nga pandemia Covid-19, e cila ndërpreu shërbimet shëndetësore, rastet dhe vdekjet kanë rënë", tha Tereza Kasaeva, drejtuese e departamentit të HIV-it, tuberkulozit, hepatitit dhe sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. "Shkurtimet buxhetore dhe epidemia kërcënuan të zhduknin progresin e arritur me mund, por falë angazhimit politik, investimeve dhe solidaritetit ndërkombëtar, ne mund ta ndryshojmë rrjedhën dhe ta eliminojmë këtë plagë një herë e përgjithmonë", theksoi ajo.
Financimi për luftën kundër tuberkulozit ka qenë në stanjacion që nga viti 2020. Vitin e kaluar, 5.9 miliardë dollarë ishin në dispozicion për parandalim, diagnostikim dhe trajtim. Kjo shumë është një pjesë e vogël e asaj që nevojitet (22 miliardë dollarë) për të përmbushur nevojat deri në vitin 2027.
Në vitin 2024, dy të tretat e rasteve ishin të kufizuara në tetë vende: India (25%), Indonezia (10%), Filipinet (6.8%), Kina (6.5%), Pakistani (6.3%), Nigeria (4.8%), Republika Demokratike e Kongos (3.9%) dhe Bangladeshi (3.6%). Pesë faktorët kryesorë të rrezikut janë kequshqyerja, infeksioni HIV, diabeti, pirja e duhanit dhe problemet shëndetësore për shkak të konsumit të alkoolit.
OBSH vlerëson se qasja e shpejtë në trajtime ka shpëtuar 83 milionë jetë që nga viti 2000.
