Shpërthejnë trazirat në kampin e emigrantëve në Greqi! Rrëzohet muri rrethues, i vihet flaka ambienteve

GREQI- Trazirat shpërthyen në qendrën e migrantëve në Kleidi Sintiki në Serres kur 235 migrantë rrëzuan një pjesë të gardhit dhe u vunë flakën rrobave. Sipas mediave greke, migrantët që rrëzuan gardhin u shtynë brenda nga oficerët e policisë dhe u vunë flakën rrobave në oborrin e objektit, i cili nuk u zgjerua.
Oficerët e policisë vazhduan të bënin të paktën 25 arrestime, kryesisht të migrantëve egjiptianë. Gjatë trazirave, një oficer policie u plagos nga një gur dhe një tjetër nga një kafshim gjatë një arrestimi.
Burime informacioni i tregojnë protothema.gr se migrantët po reagojnë sepse nuk kanë të drejtë për azil dhe nuk kanë të drejtë të largohen nga objekti.
Po ngrihet një dosje për rastin, ndërsa pritet të kontrollohen kamerat e sigurisë për të identifikuar ata që morën pjesë në incidente. Ky objekt është shtëpia e migrantëve që vijnë në Greqi nëpërmjet Libisë. Shumica e tyre janë egjiptianë, ndërsa ka edhe njerëz nga Pakistani dhe Bangladeshi.
Struktura e mbyllur në Serres
Në Kleidi Sintiki, qendra e paraburgimit është e mbyllur dhe migrantët mbeten nën izolim administrativ derisa të përfundojë procesi i shqyrtimit ose refuzimit të kërkesës së tyre për mbrojtje ndërkombëtare – domethënë, njohja e statusit të refugjatit ose jo.
Sintiki është pjesë e një plani më të gjerë të zbatuar nga Ministria e Imigracionit dhe Azilit nën Thanos Plevris, me qëllimin kryesor të konvertimit të strukturave të hapura të akomodimit në struktura të kontrolluara paraburgimi.
