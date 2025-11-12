Rama: Nga 1 janari, paga minimale 500 euro

Tiranë- Kryeministri Edi Rama njoftoi se nga 1 janari 2026 paga minimale do jetë 500 Euro.
Deklarata e Ramës:
“Deri më sot juve ju është indeksuar pensioni, ka ndodhur dhe 2 herë në vit. Kjo nuk ka lidhje. Pensioni do rritet, siç thashë, dhe pensioni po ashtu do të indeksohet. Vetëm për indeksimin do të shpenzohet vit pas viti një shumë e konsiderueshme, ndërkohë që për indeksimin dhe për rritjen, vetëm për pensionistët, në 4 vitet e ardhshme do të shpenzohen ekstra 1.7 miliardë euro.
Natyrisht që kjo është një shumë e jashtëzakonshme për buxhetin e shtetit shqiptar, plotësisht e merituar. Por ama përqeshjet, sikur ka diku mundësi përtej kësaj, vijnë të gjitha nga injoranca, ligësia dhe dëshpërimi. Dëshpërimi i atyre që kanë humbur thellë e më thellë dhe akoma s’e kanë marrë vesh se pse humbin thellë e më thellë," tha Rama.
