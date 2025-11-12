Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Jep dorëheqjen kreu i PDK-së në Kosovë, Memli Krasniqi
Transmetuar më 12-11-2025, 16:03

KOSOVË- Memli Krasniqi ka dhënë dorëheqje nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Krasniqi më herët paralajmëroi një konferencë për media pas mbledhjes së rregullt të Kryesisë së partisë.

“Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, sot, pas mbledhjes së rregullt të Kryesisë, do të mbajë konferencë për media”, tha PDK në njoftim.

