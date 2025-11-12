Konfirmohen dy të vdekur në Tiranë, policia identifikon viktimat

Tragjedi në Zall Bastar – Makina bie në humnerë, humbin jetën dy burra
Një aksident i rëndë me pasojë dy viktima ka ndodhur këtë të mërkurë në fshatin Zall Bastar të Tiranës.
Sipas informacioneve nga hetimi në vendngjarje, rreth orës 14:10, automjeti me të cilin po udhëtonin shtetasit Medi Daci rreth 45 vjeç, dhe Beqir Hyta, 50 vjeç, ka dalë nga rruga dhe ka rënë në një humnerë.
Për fat të keq, të dy personat kanë humbur jetën në vend si pasojë e plagëve të marra.
Pak pas njoftimit, shërbimet e policisë dhe grupi hetimor kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
Paraprakisht dyshohet se humbja e kontrollit të mjetit në një segment të vështirë malor ka sjellë daljen nga rruga dhe rënien në humnerë, por shkaqet e sakta mbeten ende për t’u përcaktuar.
