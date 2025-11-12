Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Dy burra kanë humbur jetën, ejani shpejt’, telefonata e një qytetari alarmon policinë e Tiranës
Transmetuar më 12-11-2025, 15:24

Telefonatë alarmante në Mner të Zallbastarit – Qytetari njofton për dy burra të pajetë, policia nis verifikimet në terren

Një telefonatë e ardhur në sallën operative të Policisë së Tiranës ka vënë në lëvizje uniformat blu këtë të mërkurë. Sipas njoftimit të bërë nga një banor i zonës, në fshatin Mner Gur, në njësinë administrative Zallbastar, dy persona rreth moshës 45 dhe 50 vjeç dyshohet se kanë humbur jetën në rrethana ende të paqarta.

Telefonuesi ka alarmuar autoritetet me fjalët: “Dy burra kanë humbur jetën, ejani shpejt!”, duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të policisë dhe ekipeve të ndihmës së shpejtë.

Menjëherë pas njoftimit, forcat e policisë dhe grupi hetimor janë nisur drejt vendngjarjes për të verifikuar informacionin dhe për të zbardhur rrethanat e mundshme të ngjarjes.

Burime policore bëjnë me dije se për shkak të terrenit të vështirë dhe mungesës së sinjalit në zonë, verifikimet po zhvillohen me vështirësi, ndërsa ende nuk ka një konfirmim zyrtar për identitetin e personave të raportuar.

Policia e Tiranës është në terren dhe po punon për të sqaruar nëse bëhet fjalë për një ngjarje aksidentale apo për rrethana të tjera që mund të kenë sjellë humbjen e jetës së dy personave. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...