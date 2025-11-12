‘Dy burra kanë humbur jetën, ejani shpejt’, telefonata e një qytetari alarmon policinë e Tiranës

Telefonatë alarmante në Mner të Zallbastarit – Qytetari njofton për dy burra të pajetë, policia nis verifikimet në terren
Një telefonatë e ardhur në sallën operative të Policisë së Tiranës ka vënë në lëvizje uniformat blu këtë të mërkurë. Sipas njoftimit të bërë nga një banor i zonës, në fshatin Mner Gur, në njësinë administrative Zallbastar, dy persona rreth moshës 45 dhe 50 vjeç dyshohet se kanë humbur jetën në rrethana ende të paqarta.
Telefonuesi ka alarmuar autoritetet me fjalët: “Dy burra kanë humbur jetën, ejani shpejt!”, duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të policisë dhe ekipeve të ndihmës së shpejtë.
Menjëherë pas njoftimit, forcat e policisë dhe grupi hetimor janë nisur drejt vendngjarjes për të verifikuar informacionin dhe për të zbardhur rrethanat e mundshme të ngjarjes.
Burime policore bëjnë me dije se për shkak të terrenit të vështirë dhe mungesës së sinjalit në zonë, verifikimet po zhvillohen me vështirësi, ndërsa ende nuk ka një konfirmim zyrtar për identitetin e personave të raportuar.
Policia e Tiranës është në terren dhe po punon për të sqaruar nëse bëhet fjalë për një ngjarje aksidentale apo për rrethana të tjera që mund të kenë sjellë humbjen e jetës së dy personave. /noa.al
