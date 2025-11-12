Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shitet drogë tek të miturit pranë shkollës 9-vjeçare dhe të mesme në Tiranë
Transmetuar më 12-11-2025, 14:23

Operacioni “Perimetri” në Tiranë – 53-vjeçari kapet duke shitur lëndë narkotike pranë një shkolle 9 vjeçare dhe të mesme

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “Perimetri”, duke goditur një rast të shitjes së lëndëve narkotike në afërsi të një institucioni arsimor ku gjenden një shkollë e mesme dhe një tjetër 9 vjeçare, raporton noa.al.

Sipas të dhënave zyrtare, pas hetimeve disa ditore, shërbimet e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve kanë kapur në flagrancë shtetasin Bledi Çarçani, 53 vjeç, teksa po i shiste doza kanabisi një 15-vjeçari, në rrugën “Ymer Kurti”, pranë një shkolle të mesme në kryeqytet.

Gjatë kontrollit fizik dhe më pas në banesën e tij, u gjetën sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis, një pjesë e ndarë në doza të gatshme për shitje, si dhe një telefon celular që përdorej për komunikime me blerësit.

Në përfundim të operacionit, 53-vjeçari u arrestua, ndërsa i mituri u procedua penalisht.

Materialet hetimore iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al

