AKU bllokon 75 ton misër në Shkodër për praninë e mundshme të alfatoksinës B1

Shkodër-12 nëntor, 2025
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU) ka ndaluar edhe 75 tonë misër në doganën e Hanit të Hotit në Shkodër, pasi dyshohet për praninë e alfatoksinës B1, një toksinë e dëmshme për shëndetin.
Sasia e ndaluar i shtohet 25 tonëve të mëparshme të sekuestruara nga i njëjti subjekt eksportues, duke e çuar në 100 tonë totalin e misrit të ndaluar deri tani.
Misri do të qëndrojë i bllokuar deri në përfundimin e analizave laboratorike që do të përcaktojnë nëse sasia e alfatoksinës B1 tejkalon kufijtë e lejuar, duke siguruar kështu mbrojtjen e konsumatorëve shqiptarë.
