GJKKO shtyn seancën paraprake për Erion Veliajn, SPAK kërkon dërgimin e dosjes në gjykim

Tiranë, 12 nëntor 2025 – Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka shtyrë për në datën 17 nëntor seancën paraprake ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.
Gjatë seancës së sotme, përfaqësuesit e SPAK-ut lexuan parashtrimet dhe kërkuan kalimin e çështjes në gjykim, duke argumentuar se hetimet paraprake janë mbyllur dhe provat janë të mjaftueshme për të nisur procesin gjyqësor.
Në seancë Veliaj nuk ishte i pranishëm, por u përfaqësua nga avokatët e tij mbrojtës, të cilët pritet të paraqesin qëndrimin dhe argumentet në seancën e ardhshme.
Seanca e radhës, e planifikuar për 17 nëntor, do të përcaktojë nëse çështja do të kalojë për shqyrtim gjyqësor apo do të kërkohen veprime shtesë hetimore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd