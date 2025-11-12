Zbulohen autorët e djegies së makinave luksoze në Vlorë, dalin emrat dhe pamjet

Operacioni “Double Flames” në Vlorë – Zbulohet djegia e qëllimshme e dy automjeteve, arrestohet njëri autor, tjetri në kërkim
Policia e Vlorës, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit, ka zbardhur ngjarjen e 10 nëntorit 2025 në lagjen “Isa Boletini”, ku u dogjën dy automjete. Një 21-vjeçar u arrestua, ndërsa bashkëpunëtori i tij është shpallur në kërkim. Është arrestuar Xhordan Skënderajn, 21 vjeç, si autor të dyshuar për djegien e dy automjeteve në lagjen “Isa Boletini”. Bashkëpunëtori i tij, Daniel Doda, është shpallur në kërkim. Hetimet vijojnë për motivin e ngjarjes
Vlorë – Policia e Shtetit ka finalizuar një tjetër operacion hetimor me rëndësi për goditjen e veprimtarive kriminale kundër pronës. Nën drejtimin e Prokurorisë së Vlorës, u zhvillua me sukses operacioni i koduar “Double Flames”, i cili çoi në zbardhjen e djegies së qëllimshme të dy automjeteve, ngjarje e ndodhur më 10 nëntor 2025 në lagjen “Isa Boletini”.
Pas veprimeve hetimore dhe analizës së provave të mbledhura, u arrestua shtetasi Xhordan Skënderaj, 21 vjeç, ndërsa bashkëpunëtori i tij, Daniel Doda, 28 vjeç, u shpall në kërkim.
Si ndodhi ngjarja
Nga hetimet rezulton se të dy të rinjtë dyshohet se kanë bashkëpunuar për të djegur me lëndë djegëse dy automjete, tip “Audi” dhe “Suzuki”, të parkuara në afërsi të një kompleksi banimi. Zjarri ka shkaktuar dëme materiale të konsiderueshme, por fatmirësisht pa pasoja për jetën e njerëzve.
Pas ndërhyrjes në kohë të shërbimeve zjarrfikëse dhe forcave të policisë, flakët u neutralizuan dhe u shmang përhapja e zjarrit në mjetet e tjera pranë.
Hetimi dhe motivet e mundshme
Policia po vijon hetimet për identifikimin e plotë të motivit të ngjarjes, ndërsa një nga pistat kryesore lidhet me konflikte personale apo debate të mëparshme mes autorëve dhe pronarëve të mjeteve.
Në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, po punohet për kapjen e personit të dytë dhe për dokumentimin e plotë të ngjarjes.
Akuzat dhe vijimi i procedurave
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Vlorës për veprën penale:
“Shkatërrimi i pronës me zjarr”, kryer në bashkëpunim.
Policia e Shtetit deklaron se do të vijojë operacionet për goditjen e çdo akti kriminal që cënon rendin dhe sigurinë publike, duke mbështetur qytetarët dhe duke garantuar zero tolerancë ndaj veprimeve të dhunshme apo hakmarrëse. /noa.al
