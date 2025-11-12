Mashtrim me kreditë në emër të Bankës Kombëtare Tregtare

Finalizohet operacioni “Smart Bank Phishing” – në pranga autori i mashtrimeve online me emrin e BKT, 2 të tjerë procedohen. Në kuadër të operacionit policor të koduar “Smart Bank Phishing”, u arrestua Orlando Gjoka, 21 vjeç, banues në Laç
Policia e Shtetit ka finalizuar një operacion për goditjen e krimeve kibernetike, duke zbuluar një skemë mashtrimi të sofistikuar me identitetin e një banke të njohur në vend.
Operacioni “Smart Bank Phishing”
Në kuadër të operacionit të koduar “Smart Bank Phishing”, të zhvilluar nga Drejtoria e Hetimit të Krimit Kibernetik në bashkëpunim me Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale dhe nën koordinimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, u arrestua në flagrancë shtetasi Orlando Gjoka, 21 vjeç, banues në Laç, ndërsa 2 shtetas të tjerë, D. G., 23 vjeç dhe E. Gj., 21 vjeç, u proceduan penalisht në gjendje të lirë.
Si funksiononte skema e mashtrimit
Sipas hetimeve, Orlando Gjoka kishte krijuar një profil të rremë në rrjetet sociale, duke përdorur logon dhe emrin e Bankës Kombëtare Tregtare (BKT). Ai u prezantohej qytetarëve si përfaqësues i bankës dhe u ofronte kredi të rreme, duke i ftuar të plotësonin të dhënat e tyre personale dhe bankare.
Pasi siguronte akses të paautorizuar në llogaritë e tyre, ai transferonte fondet në llogari të tjera, duke i boshatisur ato plotësisht. Në rastet kur viktimat nuk kishin para, i shtynte të depozitonin shuma nga 750 deri në 1 500 euro, me premtimin e një kredie të rreme prej 15 000 eurosh.
Ndërhyrja e Policisë
Pas bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet ekspertëve të Krimit Kibernetik dhe forcave operacionale, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i autorit kryesor, si dhe ndërprerja e veprimtarisë kriminale.
Hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë të skemës, si dhe për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë që mund të kenë ndihmuar në mashtrimet financiare.
Akuzat dhe procedurat ligjore
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme, për veprat penale:
“Falsifikimi kompjuterik”,
“Mashtrim kompjuterik”,
“Ndërhyrje kompjuterike” dhe
“Keqpërdorimi i thirrjeve telefonike”.
Policia e Shtetit apelon qytetarët të jenë të kujdesshëm ndaj profileve të rreme dhe faqeve që kërkojnë të dhëna personale apo bankare, duke theksuar se asnjë institucion financiar nuk kërkon informacion të tillë përmes rrjeteve sociale. /noa.al
