Si ndikon gjumi në lëkurën tënde, më shumë sesa mendon

Nëse zgjohesh me lëkurë të zbehtë, sy të fryrë apo vëren se vijat e holla duken më të theksuara, ndoshta problemi nuk janë produktet kozmetike, por mënyra si fle. Lëkura rinovohet gjatë natës, dhe kur trupi nuk pushon sa duhet, pasojat shfaqen menjëherë në mëngjes.
Gjatë gjumit, qelizat e lëkurës rigjenerohen dhe riparojnë dëmet e ditës. Kur gjumi zgjat më pak se 7 orë, ky proces natyral ndërpritet, duke ulur prodhimin e kolagjenit dhe duke i dhënë lëkurës një pamje të lodhur e pa shkëlqim.
Mungesa e gjumit gjithashtu rrit nivelin e kortizolit, hormonit të stresit, që mund të shkaktojë tharje ose shpërthime aknesh.
Për një fytyrë të pushuar vërtet, kujdesu të flesh mbi jastëkë me këllëf të pastër, shmang kremrat shumë të rëndë para gjumit dhe mbaj dhomën me temperaturë të freskët.
Lëkura jote do të të shpërblejë me shkëlqim natyral dhe strukturë të njëtrajtshme çdo mëngjes. /noa.al
