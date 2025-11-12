Pas Trump, kush? – Këta janë emrat e mundshëm për fronin e tij në vitin 2028

Pas Trump-it, kush do të vijë? – Këta janë emrat që mund të garojnë për “fronin” republikan në vitin 2028
Mund të duket herët, por në fakt nuk është. Si demokratët ashtu edhe republikanët tashmë po shohin përpara drejt zgjedhjeve presidenciale të vitit 2028, duke kërkuar kandidatin e duhur dhe strategjinë e përshtatshme. Për demokratët, sfida është të gjejnë “fytyrën që do të ringjallë partinë”, siç shkruan The New Yorker, ndërsa për republikanët, situata është edhe më e ndërlikuar.
Kjo sepse partia republikane është transformuar plotësisht nga Donald Trump, i cili e ka ndërtuar sipas instinkteve dhe stilit të tij politik.
Edhe pse presidenti amerikan 78-vjeçar është shprehur me humor herë pas here se mund të kërkonte një mandat të tretë, Kushtetuta e SHBA nuk e lejon këtë. Duke supozuar pra se në fund të mandatit do të largohet nga Shtëpia e Bardhë, mediat amerikane po analizojnë cilët republikanë mund të garojnë për presidencën në vitin 2028.
Ndërkohë, zëvendëspresidenti J. D. Vance shihet nga shumë analistë si trashëgimtari politik i Trump-it, çka e bën garën e pasardhjes edhe më të ndërlikuar.
Gazeta Washington Post që citon noa.al rendit disa nga emrat më të përmendur për nominimin republikan në 2028:
Favoritët
J. D. Vance – Zëvendëspresidenti i SHBA-ve është plotësisht i përafruar me linjën politike të Donald Trump. Ai ka mbrojtur me vendosmëri politikat e administratës, edhe kur kjo ka nënkuptuar të kundërshtojë qëndrime të mëparshme të vetat. Ka luajtur një rol kryesor në përplasjet me demokratët dhe ka qenë shumë aktiv në debatet publike pas vrasjes së Charlie Kirk, me të cilin kishte miqësi të ngushtë. Sipas një sondazhi të YouGov në shtator, Vance është figura më e përmendur nga votuesit republikanë për vitin 2028. Në moshën 41-vjeçare, ai është një nga zëvendëspresidentët më të rinj në historinë amerikane, çka i jep mundësi për një karrierë politike afatgjatë.
Marco Rubio – Sekretari i Shtetit në administratën Trump ka pasur një rol kyç në politikën e jashtme amerikane, nga bisedimet për paqe në Gaza, deri te ndërhyrjet në Iran dhe shkurtimet e ndihmave humanitare.
Edhe pse nuk kryeson sondazhet për 2028, Trump e ka përmendur disa herë si pasues të mundshëm, madje ka thënë: “Nuk jam i sigurt nëse dikush do të guxonte të kandidonte kundër këtyre të dyve (Vance dhe Rubio). Bashkë, do të ishin të pathyeshëm.”
Megjithatë, sipas POLITICO, Rubio u ka thënë zyrtarëve republikanë se do të mbështeste kandidaturën e Vance nëse ky i fundit vendos të garojë.
Të jashtëm (Outsiders)
Donald Trump Jr. – Djali i madh i presidentit nuk ka mbajtur kurrë një post publik, por është një nga këshilltarët më të afërt dhe më të besuar të babait të tij.
Ai e konsideron veten trashëgimtarin natyror të lëvizjes MAGA, duke deklaruar: “Ky është thirrja ime. Babai im e ka ndryshuar përfundimisht Partinë Republikane – ajo është tani partia MAGA.”
Ron DeSantis – Guvernatori konservator i Floridës mbetet një nga figurat më të njohura të kampit republikan. Megjithëse humbi ndaj Trump në primaret e vitit 2024, vazhdon të jetë aktiv në Fox News dhe në evente konservatore.
Mandati i tij përfundon në vitin 2027, gjë që mund t’i vështirësojë ndërtimin e një platforme të fortë presidenciale nëse nuk mban më post publik.
Ted Cruz – Senatori nga Teksasi ishte rivali i fundit i Trump-it për nominimin republikan në 2016. Më pas është afruar me presidentin, por herë pas here ka mbajtur qëndrime të pavarura, si kur kritikoi sulmet ndaj prezantuesit Jimmy Kimmel apo tarifat doganore.
Kristi Noem – Ish-guvernatorja e Dakotës së Jugut, tani ministre e Sigurisë së Brendshme, ka zbatuar me rigorozitet politikën e deportimeve masive, duke ruajtur reputacionin si një nga mbështetëset më të përkushtuara të Trump-it.
Megjithatë, ajo ka shkaktuar polemika pas vizitës në El Salvador dhe pas rrëfimit në kujtimet e saj për vrasjen e qenit personal, një histori që i kushtoi politikisht.
Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) – Ish-ministër i Shëndetësisë në administratën Trump dhe një nga figurave më polemike të politikës amerikane. Ka shkaktuar përçarje në botën e mjekësisë me qëndrimet e tij skeptike ndaj vaksinave, gjë që ka bërë që disa shkencëtarë të dorëhiqen në shenjë proteste.
Edhe pse ish-demokrat dhe ish-kandidat i pavarur për president, RFK Jr. ka fituar ndikim në krahun republikan, duke u bërë zë i fuqishëm kundër institucioneve shëndetësore tradicionale dhe në favor të “një Amerike më të shëndetshme”.
***
Gara për trashëgiminë politike të Trump-it do të jetë e ashpër dhe do të përcaktojë drejtimin e Partisë Republikane në dekadën e ardhshme.
Në njërën anë është linja e vazhdimësisë me J. D. Vance, që përfaqëson trashëgiminë e drejtpërdrejtë të Trump-it, dhe në tjetrën figura të tjera ambicioze që kërkojnë të gjejnë vendin e tyre në një parti tashmë të transformuar nga lëvizja MAGA.
