7 këshilla për t’u veshur në ditët me shi pa humbur stilin tënd (FOTOT)

Moti me shi është pjesë e pashmangshme e vjeshtës — por kjo nuk do të thotë se duhet të humbasësh stilin. Ajo që mund të shmangësh është të lagesh, mjafton të kesh pajisjet e duhura:
Një çadër e fortë dhe rezistente ndaj shiut (ia vlen të investosh në një të tillë, sidomos nëse ecën shpesh në qytet), një palë këpucë me taban kundër rrëshqitjes dhe një pallto ose xhaketë të përshtatshme. Me këto tre elemente, je gati.
Por ka edhe disa truke të tjera që mund ta bëjnë stilin tënd më krijues dhe plot energji, pavarësisht nëse bie shi apo jo.
Frymëzimi vjen nga street style — veshjet urbane që tregojnë si ta përballosh shiun me klas.
Thuaj “po” një pale rain clogs ose garden clogs
Galoçet janë një zgjedhje klasike, por nëse dëshiron diçka ndryshe, provo rain clogs – këpucë gome të ngjashme, por me pamje më moderne dhe argëtuese.
Kombinoji me një pallto të gjatë ose një këmishë trench, dhe je gati për një ditë me shi me shumë stil. Jeremy Moeller/Getty Images 2. Një pallto vinili do të bëjë diferencën në shi Moti i zymtë kërkon pak fantazi. Një pallto a xhaketë e gjatë nga vinyl ose PVC, mundësisht në print kafshësh (animal print), do të të japë një pamje unike dhe do të mbajë larg çdo pikë shiu. Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image 3.Përdor puffer-in ndryshe Materiali puffer nuk kufizohet më vetëm te xhaketat. Dizajnerët e kanë kthyer në trend në fundet, fustanet ose pantallonat. Një fund puffer është ideal për ditët me shi dhe njëkohësisht shumë i rehatshëm dhe elegant. Launchmetrics në qendër të vëmendjes 4. Trendy edhe në shi: metallic look Hiqi për pak çizmet e zeza klasike dhe provo çizme me efekt metalik. Do të ndriçojnë çdo ditë me shi dhe do të të japin energji pozitive. Kusht i vetëm: taban i fortë dhe i qëndrueshëm. Launchmetrics në qendër të vëmendjes 5. Dy pallto janë më mirë se një Trench coat është veshja më tipike për shiun, por mund ta bësh më interesante duke shtuar sipër ose poshtë saj një tjetër shtresë. Provo një kombinim me një xhaketë xhinsi të shkurtër poshtë trench-it – do të dukesh modern(e) dhe i/e përgatitur për çdo mot. Launchmetrics në qendër të vëmendjes 6. Sekreti është te layering-u Edhe pa një trench, mund të vishesh në mënyrë të zgjuar për shiun. Gjej veshjen më rezistente që ke në dollap (p.sh. një xhaketë lëkure) dhe kombinoje me një triko ose kardigan të gjatë.
Shto një palë çizme dhe ke një pamje që i reziston shiut me shumë stil. Launchmetrics në qendër të vëmendjes 7. Zgjidh materiale të qëndrueshme Në ditët me shi, shmang pëlhurat delikate dhe zgjidh stofe të forta që nuk deformohen nga lagështia. Një set sportiv elegant, me bluzë të trashë (futer) dhe pantallona të qepura (tailored), është perfekt për t’u ndjerë rehat dhe për të ruajtur stilin urban. Launchmetrics në qendër të vëmendjes Këshilla përfundimtare:
Shi apo diell, stili yt nuk ka pse të ndikohet nga moti. Zgjidh materiale të qëndrueshme, mos ki frikë të eksperimentosh me shtresa, dhe mos harro çadrën – mund të jetë edhe ajo një aksesor mode /noa.al !
