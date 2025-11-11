Shefi i trafikut në Elbasan e pëson pas denoncimit – kërkonte 500 euro për të liruar mjetin elektrik, qytetari regjistroi gjithçk

“Klient i përhershëm” në zyrën e trafikut në Elbasan – shefi i seksionit pezullohet pasi u kap duke marrë 500 euro “për kafe”
Një rast abuzimi me detyrën është denoncuar në Tv Klan, ku një qytetar nga Elbasani thotë se shefi i trafikut në komisariatin e policisë Elbasan i ka kërkuar 500 euro ryshfet për t’i liruar motorin e bllokuar.
Sipas qytetarit, motori i tij kishte qëndruar i bllokuar për 25 ditë, megjithëse të gjitha dokumentet ishin në rregull. Pas disa përpjekjeve për ta marrë mjetin, ai arriti të takohej me shefin e trafikut, komisar O. M., i cili e ftoi në zyrë dhe i kërkoi 500 euro “për kafe” për të zgjidhur “problemin”. Pas pagesës, mjeti iu kthye menjëherë qytetarit, pa asnjë pengesë.
Pak javë më vonë, i njëjti qytetar u ndalua përsëri nga policia, këtë herë për kalim të semaforit me të kuqe. Skenari u përsërit – ai u thirr sërish në zyrë nga i njëjti oficer dhe, pasi dorëzoi 500 mijë lekë të vjetra “për kafe”, makina e tij u lirua menjëherë.
Në bisedat e regjistruara, oficerët e tjerë e quanin qytetarin “klient i përhershëm”, duke lënë të kuptohet se situata të tilla ishin bërë praktikë e zakonshme.
Pas transmetimit të rastit, Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan reagoi zyrtarisht, duke njoftuar se: “Punonjësi i policisë, komisar O. M., me detyrë shef i Seksionit të Trafiqeve në DVP Elbasan, është pezulluar menjëherë nga detyra deri në përfundim të hetimit administrativ dhe penal.”
Njëkohësisht, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit ka nisur hetimin administrativ, ndërsa Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) ka hapur procedim penal në bashkëpunim me Prokurorinë e Elbasanit.
Regjistrimi:
Oficeri i policisë: Ti je ai i motorit?
Qytetari: Po!
Oficeri i policisë: Hajde këtu! Hë shoku!
Qytetari: Të takoja pak atë Besin, mos na jepte motorin!
Oficeri i policisë: Hë, ça ka motori?
Qytetari: Hera e tretë, hë vëlla, se është turp o vëlla, pa pikë lidhje. Më kapi një ditë nga kaska. Do të verifikohesh, tha.
Oficeri i policisë: Po pse s’e verifikoi?
Qytetari: Është verifikuar motori, o vëlla.
Oficeri i policisë: Është motor që të merr më qafë ai.
Qytetari: Është turp o vëlla për Zotin se është hera e tretë, o burrë. I njëjti avaz kot. Paguaj gjoba, paguaj këto. Pa pikë lidhje. Jo do të verifikohet. Motori është verifikuar dy herë.
Oficeri i policisë: Po pse deshe ta takoje shef Besin?
Qytetari: Po thashë të diskutojmë, o vëlla! Si do ia bëjmë? A të flasim bashkë, ta mbarojmë që të ikim, se edhe unë dua të iki jashtë, o vëlla! 24 ditë duke i shkuar nga mbrapa. Jo është verifikuar.
Oficeri i policisë: Për motorin, hë?
Qytetari: Po!
Oficeri i policisë: Ça thu, hë. Ça kërkon tani nga unë?
Qytetari: E rregullojmë bashkë? Më mirë më thuaj vllait dhe merru vesh me atë ti! Dua ta takoj, po s’i them dot!
Oficeri i policisë: Mirë! Ja se do ta ashtu e të them unë. Ik vish një palë pantallona të gjata, se s’…
Qytetari: A të pres, apo jo?
Oficeri i policisë: Nuk lejohet aty me të shkurtra.
Qytetari: Më thuaj, ça do bëj se të iki të rregulloj ndonjë kafe, po ashtu . Të vij, të mbarojmë punë! Nxirre, kur të duash nesër!
Oficeri i policisë: Ja sa të ashtu. Të them unë. Mirë?
Qytetari: Hë të pres? Të iki? Apo jo?
Oficeri i policisë: Po! Më prit, se do të…!
Qytetari: Ok!
Pas disa përpjekjeve për ta marrë mjetin, ai kërkoi takim me shefin e trafikut, i cili e ftoi në zyrë dhe i mori 500 euro për ta zgjidhur “problemin”. Qytetari, e mori motorin pa asnjë pengesë pas pagesës.
Qytetari: O bobi!
Oficeri i policisë: Oh! Ja, një sekondë!
Qytetari: Fole me atë gjë?
Oficeri i policisë: Hë?
Qytetari: Fole gjë me atë, apo do e rregullojmë këtej, se nja 300 mijë lekë i kam gjoba për Zotin, na u nxi jeta.
Oficeri i policisë: O vëlla, sa kohë ke, që e ke këtë motorrin?
Qytetari: Kam nja 5-6 muaj. 3 herë ma kanë marrë, e njëjta gjë. Atë ditë më ndaloi për kafe. Ne jemi për natë përqark, hë burrë, të vë dhe prangat në mes të njerëzve. Rri dhe nja 6-7 orë aty pa lidhje, do verifikohet. Tani motorri është verifiku, o vëlla, 2 herë.
Oficeri i policisë: Po, po është nga shërbimet e komisariatit kjo. Jo nga rrugorja. Nuk e ka shoqëruar rrugorja këtë herë. E ka shoqëruar komisariati. Patrulla, apo jo?
Qytetari: O vëlla! Besi më ka ndalu, më doli para, mirë që s’më hodhi. “Ku e ke kaskën”,më tha mua. I thashë unë, e mora te dyqani.
Oficeri i policisë: Këtë herën e fundit?
Qytetari: Po! E mora te dyqani. Jam duke ikur për shpi. As 5 metra, kisha shtëpinë. “Zbrit nga motori”, tha aty, mori patrullën.
Oficeri i policisë: Nuk është, nuk është, s’është për llogari të rrugores ajo. Është për llogari të komisariatit.
Qytetari: Tani nuk e di unë, o vëlla. Thashë, po ashtu, rregulloje vetë. As nuk kam qejf me u marrë me atë fare. Të paktën… Ndaje, rregulloje vetë me atë! Të paktën, ta marr! E kupton shokun, se edhe unë dua të iki jashtë.
Oficeri i policisë: Ça të ndaj?
Qytetari: Si?
Oficeri i policisë: Ça të ndaj?
Qytetari: Si ta rregullojmë. Pyete! T’i lëmë ndonjë kafe se as unë nuk e kam mundësinë se i bie kështu o vëllai im, duke paguar nga… Plus u mbyta në gjoba njëherë. Kam paguar 300 mijë lekë gjoba. Pa pikë lidhje!
Oficeri i policisë: Hajde pak! Lër çantën dhe telefonin këtu! Po! Kush është këtu?
Disa javë më vonë, i njëjti qytetar u ndalua sërish, kësaj here me makinën pasi i thanë se kishte kaluar semaforin me të kuqe. Shefi i trafikut e ftoi sërish në zyrë dhe qytetari i dha 500 mijë lekë të vjetra “për kafe” dhe menjëherë pas kësaj makina u lirua nga komisariati. Oficerët e tjerë, e quanin qytetarin “klient të përhershëm” pasi kishte qenë disa herë në situata të ngjashme.
Oficeri i policisë: Alo!
Qytetari: Hë vëlla! Më dëgjon?
Oficeri i policisë: Po! Më dëgjon ti?
Qytetari: Po!
Oficeri i policisë: Hajde këtu! Te zyra ime, ku ishe dhe atë ditë!
Qytetari: Ok! Erdha vëlla. Hajt!
Informacioni: Kush të mori në telefon?
Qytetari: Shefi i trafikut. Hajde këtu te zyra, tha ai. Thuaji atij poshtë!
Policja: Djali, ku do ikësh?
Qytetari: Në burg!
Policja: Prapë hë? Sa herë ke hyrë?
Oficeri i policisë: Hë, vëlla!
Qytetari: Si ia kalove?
Polici: Na ka ardhur një klient i përhershëm.
Oficeri i policisë: I përhershëm ky, hë?
Polici: Po! Po! Është hera e pestë si duket, po!
Oficeri i policisë: Klient i përhershëm.
Polici: Po s’ka mend që të vijë prapë. Më kupton? Se mbas një javë vjen prapë deri këtu.
Oficeri i policisë: Më prit një minutë!
Polici: Prit!
Oficeri i policisë: Një minutë! Hajde!
Qytetari: Drejtor, hë mo!
Oficeri i policisë: Ma bëj hallall se isha me rob!
Qytetari: Si ia kalove? Po s’prish punë…
Oficeri i policisë: Me nja dy kolegë e kështu…
Qytetari: Tani!
Oficeri i policisë: Hë vëlla! Prapë ti?!
Qytetari: Hera e pestë, o vëllai, për Zotin e madh! Na.., na shkatërruan, o vëlla.. Flisni ndonjë llaf!
Oficeri i policisë: Ja pra, të flas me ato! Unë e bëra atë.
Qytetari: Se për Zotin e madh pa pikë lidhje. Unë kam hyrë me semafor me të kuq.
Oficeri i policisë: Merre një kokërr arrë, meqë erdhe!
Qytetari: Rrofsh! Domethënë ishte muhabet kot, pa lidhje. Domethënë, të të shoqërojnë në komisariat, pse ke hyrë… Ishte portokalli fare, o vëlla, edhe i thashë, “ti mund të gjobisësh, o vëlla, po jo të shoqërosh, të mbash 6 orë brenda”. Unë… plus, që makina më duhet. Është e X, kam X, disamuajsh në shtëpi, që duhet t’i marrësh ilaçe, gjëra.
Oficeri i policisë: Mirë shumë!
Qytetari: Tani ta lë ndonjë kafe? Po ta marr sot…
Oficeri i policisë: Po! Flas unë, të ashtu…
(Jep 500 mijë lekë)
Qytetari: Numëroji vetë! Vetëm të mbarojmë punë sot, të kam vëlla, se..!
Oficeri i policisë: Tani direkt!
Qytetari: Faleminderit! Të pres poshtë?
Oficeri i policisë: Prit poshtë! Po!
Qytetari: Hë?
Oficeri i policisë: Po!
Qytetari: Ok!
Pas pagesës, merret edhe makina.
Informacioni: Po!
Qytetari: Atë Golfin, do e shohësh pak? Ka ardhur përgjigja?
Informacioni: Ça targe?
Qytetari: AX XXX XX! Kam vetëm për ta marrë direkt.
Informacioni: Mos thuaj kam për ta marrë direkt.
Qytetari: A është verifikuar?
Informacioni: Nga trafiku po, nga qarkullimi akoma. Ka ardhur një djalë për një Golf. Është verifikuar nga këto nga trafiqet. Tani duam një shërbim-qarkullimi. Po presim qarkullimin që të vijë të bëjë verifikimin e vet sepse të thashë që nga trafiqet është bërë verifikimi.
Qytetari: Po pra!
Informacioni: E kanë lënë shënimin. Duhet të vijë dhe qarkullimi, të lërë shënimin e vet këtu dhe pastaj të dalë mjeti!
Policja: Ku do të shkosh djali?
Qytetari: Të marr makinën, pra!
Policja: Ok!
Polici: Nëse, shikoje ti tani! Atë e di vetë ti. Ore, shikoje mo burrë, tani letrat! Na!
Informacioni: Hajde brenda! Dhe mo më dil më në dritare këtu ere, po mos të vish për makinën! Mos dil në rrugë fare më! Mos nxirr makinat hiç, as motorin! Dil në këmbë!
Policja: Hë!
Informacioni: Dil në këmbë!
Policja: Edhe në këmbë do ta shoqërojnë.
