Nga hija e Shullazit te jeta e re që nuk zgjati – misteri i fundit i Gilmando Danit

Ndryshimi i papritur i Gilmando Danit pas daljes nga burgu dhe fejesa me një arkitekte me profil të ulët
Atentati i përgjakshëm i së martës në afërsi të Aeroportit të Rinasit, ku mbeti i vrarë Gilmando Dani, 47 vjeç, ka tronditur opinionin publik dhe botën e nëndheshme në Tiranë. Dikur i njohur si krahu i djathtë i Emiljano Shullazit, Dani u ekzekutua në një nga zonat më të sigurta të vendit, sapo kishte mbërritur nga jashtë.
Pas daljes nga burgu në tetor të vitit 2024, ku kishte shlyer një dënim 12-vjeçar për shantazh dhe gjobëvënie ndaj biznesmenit Ylvi Beqja, Dani kishte pësuar një ndryshim të madh në pamje dhe mënyrën e jetesës. Burime pranë tij thonë se kishte zgjedhur të mbante një profil të ulët publik, larg vëmendjes mediatike dhe rrethit të dikurshëm të grupit “Shullazi”.
Djali i njohur dikur për fizikun e imët dhe tiparet e theksuara, ishte transformuar dukshëm pas daljes nga qelia — më i shëndoshë, me flokë të rralluar dhe me një qëndrim më të matur. Ai thuhet se kishte marrë drejtimin e mbetjeve të strukturës së vjetër, por njëkohësisht përpiqej të ndërtonte një jetë të re.
Sipas burimeve, Gilmando Dani ishte fejuar me një arkitekte, një vajzë me profil të ulët publik, e cila nuk kishte lidhje me botën e krimit dhe e kishte inkurajuar të qëndronte larg konflikteve të së kaluarës. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve për t’u distancuar, e kaluara e ndjeki edhe pas lirisë.
Një detaj që ka ngritur pikëpyetje për hetuesit është se shoferi i tij ishte një punonjës i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore (AMP) – institucioni që ka në kompetencë kontrollin e veprimtarisë së policisë. Ky fakt ka shtuar dyshimet se Dani mund të kishte ruajtur lidhje të forta në struktura të rëndësishme shtetërore.
Fotografia e fundit e tij daton nga momenti kur aplikoi për pasaportë biometrike, menjëherë pas lirimit në vitin 2024. Ndërsa pamjet e fundit publike ku ai shihet në media janë ato të vitit 2015, gjatë gjyqit maratonë të grupit të Shullazit, ku qëndronte gjithmonë krah Emiljano Shullazit – një kujtim i një epoke të errët të krimit në kryeqytet, që përfundoi me atentatin e përgjakshëm në Rinas.
