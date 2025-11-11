Ja si do të rriten pagat dhe pensionet në vitin 2026 – detajet nga projektbuxheti i ri

Në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë, Punësimit dhe Financave, ministri i Financave, Petrit Malaj, prezantoi projektbuxhetin për vitin 2026, duke theksuar se qëllimi kryesor është rritja e mirëqenies sociale dhe forcimi i mbrojtjes ekonomike për qytetarët.
Sipas Malajt, buxheti i vitit të ardhshëm arrin në 886.7 miliardë lekë, duke ruajtur balancën mes qëndrueshmërisë fiskale dhe mbështetjes për zhvillimin social e ekonomik.
Rritja e pensioneve
Në qendër të buxhetit qëndron Reforma e Pensioneve, që nis më 1 janar 2026 dhe do të shtrihet deri më 2030, me një efekt financiar prej 10.4 miliardë lekësh vetëm për vitin e parë.
Pensionistët do të përfitojnë rritje mujore sipas kategorisë:
1,800 lekë/muaj – pensionet urbane me vite të plota pune
800 lekë/muaj – pensionet urbane të pjesshme
1,000 lekë/muaj – pensionet rurale (para 31 dhjetor 2014)
700 lekë/muaj – pensionet familjare
600 lekë/muaj – pensionet e invaliditetit të punës
Synimi është që deri në vitin 2030, pensionet mesatare të arrijnë:
40,000 lekë për pensionet urbane të plota (nga 27,350 lekë aktualisht)
22,000 lekë për pensionet urbane të pjesshme (nga 16,300 lekë)
18,000 lekë për pensionet rurale (nga 11,400 lekë)
18,000 lekë për pensionet familjare (nga 11,300 lekë)
30,000 lekë për pensionet e invaliditetit (nga 24,300 lekë)
Në total, efekti financiar i reformës për periudhën 2026–2030 llogaritet në rreth 1.7 miliardë euro.
Rritja e pagës minimale
Nga 1 janari 2026, paga minimale për efekt të kontributeve shoqërore do të rritet me 10,000 lekë, duke shkuar në 50,000 lekë/muaj.
Kjo rritje do të përfshijë rreth 307,850 të punësuar në sektorin publik dhe privat.
Në planin afatmesëm, qeveria synon ta çojë pagën minimale në:
60,000 lekë në vitin 2028
70,000 lekë deri në fund të mandatit qeverisës
Objektivat e buxhetit 2026
Ministri Malaj tha se ky projektbuxhet mbështetet mbi katër shtylla kryesore:
1. Rritjen e mirëqenies dhe mbrojtjes sociale për qytetarët
2. Sigurimin e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike
3. Konsolidimin fiskal dhe disiplinën buxhetore
4. Përshpejtimin e procesit të integrimit evropian
Ai nënvizoi se përveç reformës në pensione, buxheti i 2026-ës parashikon edhe indeksim periodik të pagave në administratën publike dhe rritje të diferencuara për kategori të caktuara punonjësish.
“Ky është një buxhet që synon ta vendosë qytetarin në qendër, duke garantuar rritje reale të të ardhurave dhe modernizim të shërbimeve publike,” – tha ministri Malaj. /noa.al
