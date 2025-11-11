Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Lediona Xheladinaj përlotet në studio, rrëfen situatën që përjetoi pas aksidentit të rëndë
Transmetuar më 11-11-2025, 20:01

Ish banorja e BBVA3, Lediona Xheladinaj ka rrëfyer për herë të parë detaje nga aksidenti me motor dhjetorin e shkuar.

Lediona tregoi në tch, se udhëtonte për punë drejt Dibrës kur ka humbur kontrollin. Pasi ka qëndruar gjysmë ore e shtrirë, ajo kujton momentet në spital mes dhimbjeve dhe panikut.

“Pyeta doktorin nëse do të ecja më. Nuk më interesonte sa muaj do të duheshin, doja vetë të vija këmbët në tokë përsëri”, tregon Lediona.

Lediona tha se ka kaluar një moment kur i duhej madje dhe të zvarritej për të marr diçka në kuzhinë, por në sajë të motrës dhe të ëmës ia doli të rikuperohej.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...