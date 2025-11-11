Rrëzohet në Gjeorgji avioni ushtarak turk, 20 të vdekur. Reagon Erdogan

Një avion ushtarak turk C-130 është rrëzuar sot, 11 nëntor, në territorin e Gjeorgjisë, duke shkaktuar një tragjedi të rëndë për forcat e armatosura turke.
Avioni ishte nisur nga Azerbajxhani dhe ishte drejtuar për në Turqi kur u rrëzua në një zonë malore pranë kufirit gjeorgjiano -azerbajxhanas , sipas një deklarate zyrtare nga Ministria Turke e Mbrojtjes.
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, tha se ishte “thellësisht i trishtuar” dhe shprehu ngushëllime për të vrarët në aksident.
Ministria turke e Mbrojtjes bën të ditur se avioni i transportit ushtarak ishte nisur nga Azerbajxhani dhe po kthehej drejt Turqisë në momentin kur ndodhi aksidenti fatal. Në pamjet e publikuara, shihet se si avioni humb kontrollin…
Si presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, ashtu edhe ai i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, u shprehën të tronditur me lajmin tragjik.
Autoritetet turke, të Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë kanë nisur një operacion të përbashkët kërkim-shpëtimi dhe hetimi për të zbardhur shkaqet e rrëzimit. Sipas Ministrisë së Brendshme të Gjeorgjisë, avioni u rrëzua në komunën Sighnaghi, pranë kufirit me Azerbajxhanin.
Avioni C-130E Hercules, me katër motorë me helika, përdoret gjerësisht nga ushtria turke për transport personeli dhe operacione logjistike.
