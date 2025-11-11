Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
I plagosuri që shoqëronte Gilmando Danin është agjent i AMP-së, ishte në provë prej një muaji
Transmetuar më 11-11-2025, 16:26

Gilmando Dani dhe agjenti i AMP-së sapo ishin kthyer nga Barcelona në aeroportin e Rinasit, ku kishin shkuar 4 ditë më parë, kur ranë pre e një atentati me armë zjarri.

Breshëria e kallashnikovit vetëm pak metra larg terminalit të portës hyrëse më të rëndësishme të Shqipërisë, lanë të vdekur në vend Danin, ndërsa i plagosur rëndë mbeti Muçi Shaljani (Sheqeri). Ky i fundit prej një muaj e gjysmë ka qenë në provë si agjent i AMP-së.

Plumbat goditën edhe xhamarinë e një biznesi që ndodhet në këtë zonë tepër të populluar, fatmirësisht pa shkaktuar lëndime.

Aeroplani që solli Danin dhe Shaljanin ka zbritur në Tiranë në orën 14:00, ndërsa atentati ka ndodhur vetëm 15 minuta më pas. Makia e tyre, një Mercedes me targa “AB 099UO”, ishte lënë e parkuar në Rinas dhe nuk ka qenë e blinduar.

Në pamjet e reja, shihet momenti i transportimit të trupit të pajetë të Danit dhe të plagosurit, Shaljani, i cili ndodhet në gjendje të rëndë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

